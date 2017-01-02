Геращенко: Учасник сутички з Пашинським дав свідчення

Власник авто, через яке виник конфлікт за участі нардепа від "Народного фронту" Сергія Пашинського, дав свідчення: вони підтверджують версію народного депутата.

Про це в ефірі телеканалу "112.Україна" повідомив нардеп від НФ, позаштатний радник глави МВС Антон Геращенко.

"Є свідчення незаангажованого свідка - власника того самого автомобіля, який був без габаритних знаків і стояв на дорозі. Ця людина дала свідчення, які повністю підтвердили версію Пашинського", - заявив Геращенко.

Як відомо, інцидент стався 31 грудня ввечері після того, як Пашинський з дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкнутими габаритами посеред неосвітленої дороги у лісі.

У Нацполіції повідомили, що нападником був 38-річний житель Васильківщини, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за завдання легких тілесних ушкоджень.

Напад на нардепа розслідують за статтею 296 КК "хуліганські дії".

Інтерфакс-Україна