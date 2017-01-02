Геращенко: Учасник сутички з Пашинським дав свідчення
Власник авто, через яке виник конфлікт за участі нардепа від "Народного фронту" Сергія Пашинського, дав свідчення: вони підтверджують версію народного депутата.
Про це в ефірі телеканалу "112.Україна" повідомив нардеп від НФ, позаштатний радник глави МВС Антон Геращенко.
"Є свідчення незаангажованого свідка - власника того самого автомобіля, який був без габаритних знаків і стояв на дорозі. Ця людина дала свідчення, які повністю підтвердили версію Пашинського", - заявив Геращенко.
Як відомо, інцидент стався 31 грудня ввечері після того, як Пашинський з дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкнутими габаритами посеред неосвітленої дороги у лісі.
У Нацполіції повідомили, що нападником був 38-річний житель Васильківщини, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за завдання легких тілесних ушкоджень.
Напад на нардепа розслідують за статтею 296 КК "хуліганські дії".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.