Суд відмовив захисту Януковича в проведенні виїзного засідання в РФ

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П'ятниця, 20 січня 2017, 10:41

Печерський районний суд Києва відмовив захисту колишнього президента Віктора Януковича в проведенні виїзного судового засідання в Росії.

Про це 20 січня повідомляють "Українські новини".

Вказане рішення прийняла суддя Христина Тарасюк.

За її словами, захист не надав достатньої кількості підстав для проведення подібного засідання.

Адвокат Віталій Сердюк наполягав на проведенні виїзного засідання в дипломатичній установі України на території Росії.

Як повідомлялось, Печерський районний суд Києва в п'ятницю продовжив розгляд клопотання слідчого військової прокуратури про надання дозволу на проведення стосовно колишнього президента Віктора Януковича процедури заочного досудового розслідування у справі про державну зраду.

Напередодні екс-президент Віктор Янукович заявив, що готовий давати свідчення в режимі відеоконференції в справі про державну зраду.

Теми: Янукович суд
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