На вихідних в Україні потеплішає

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П'ятниця, 20 січня 2017, 13:53

У суботу температура повітря на всій території України дещо підвищиться.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, 21 січня вдень очікується біля 0 (на півдні – до 3 тепла), вночі – від 0 до 9 морозу. На Одещині, Буковині, Закарпатті та Тернопільщині буде сонячно, на решті території – невеличкий сніг.

22 січня на сході, півночі та в центрі знову похолоднішає – від 1 до 6 градусів морозу вдень і 4-10 нижче нуля вночі, а от решта країни залишиться у відносному теплі. Опади припиняться на всій території України - сонце буде подекуди проглядати крізь хмари.

 
21 січня
 
22 січня

Євген Кізілов, УП

Теми: погода
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