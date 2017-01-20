За брехню в е-деклараціях порушили справи проти судді та мера на Закарпатті

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П'ятниця, 20 січня 2017, 14:55

Прокуратура розпочала кримінальні провадження стосовно судді Ужгородського міськрайонного суду та одного з міських голів Закарпаття за підозрою у внесенні недостовірної інформації в електронну декларацію.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області.

Зокрема співробітники відомства проаналізували декларацію одного із суддів і виявили факт внесення туди завідомо неправдивих даних. У зв’язку з цим відкрито кримінальне провадження за ст. 366-1 КК (декларування недостовірної інформації).

Аналогічні порушення виявлені при подачі електронної декларації одним із міських голів регіону.

Зазначається, що це перші результати роботи відділу організації діяльності у сфері запобігання корупції закарпатської прокуратури з опрацювання та аналізу електронних декларацій місцевих чиновників.

Як повідомлялося, 19 січня Міністерство юстиції вчергове висловило обурення тим фактом, що Національне агентство із питань запобігання корупції ігнорує його зауваження щодо перевірки декларацій чиновників.

24 листопада 2016 року НАЗК звинуватило Мін'юст у блокуванні початку перевірки електронних декларацій чиновників. Пізніше у Міністерстві юстиції заявили, що відмовили в реєстрації розробленого НАЗК порядку перевірки електронної декларації через недоліки в ньому.

Українська правда

Теми: суд Закарпаття декларація
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IP: 46.133.6.---робін_гудбай20.01.2017 15:19
В цих е-деклараціях чиновників сплошна брехня...А провіряють іх тільки вибірково..
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