В Міноборони розповіли, в яких випадках можлива мобілізація
Міністерство оборони допускає проведення чергової хвилі мобілізації в разі відкритої агресії проти України.
Про це повідомив на брифінгу в п'ятницю міністр оборони Степан Полторак, передають "Українські новини".
"Якщо буде відкрита агресія проти України, то ми будемо змушені проводити таку мобілізацію", – сказав він.
За словами міністра, мобілізація можлива також у разі серйозного погіршення ситуації на Донбасі.
У той же час Полторак підкреслив, що на даний момент обстановка в Україні дозволяє не проводити чергову мобілізацію.
Він додав, що Міноборони розраховує на подальше укладення військовими контрактів.
Міністр наголосив, що в зоні АТО немає жодного військовослужбовця строкової служби.
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