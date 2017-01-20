В Міноборони розповіли, в яких випадках можлива мобілізація

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П'ятниця, 20 січня 2017, 14:55

Міністерство оборони допускає проведення чергової хвилі мобілізації в разі відкритої агресії проти України.

Про це повідомив на брифінгу в п'ятницю міністр оборони Степан Полторак, передають "Українські новини".

"Якщо буде відкрита агресія проти України, то ми будемо змушені проводити таку мобілізацію", – сказав він.

За словами міністра, мобілізація можлива також у разі серйозного погіршення ситуації на Донбасі.

У той же час Полторак підкреслив, що на даний момент обстановка в Україні дозволяє не проводити чергову мобілізацію.

Він додав, що Міноборони розраховує на подальше укладення військовими контрактів.

Міністр наголосив, що в зоні АТО немає жодного військовослужбовця строкової служби.

Теми: Міноборони мобілізація
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IP: 212.1.96.---Chas20.01.2017 15:08
Він додав, що Міноборони розраховує на подальше ув'язнення військовими контрактів.


Яке ув'язнення? Редактори, хоч перечитуйте тексти, будь ласка.
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