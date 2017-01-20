Бойовики поблизу Донецька обстріляли цивільний автобус
Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли цивільний автобус.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО у Facebook.
Зазначається, що це відбулося вранці 20 січня в районі населеного пункту Оленівка, що знаходиться на тимчасово окупованій території.
"Внаслідок обстрілу отримала поранення місцева жителька", - сказано у повідомленні.
"Причетність бойовиків до цієї події підтверджується тим, що автобус, який рухався вдовж лінії зіткнення у напрямку Оленівка-Донецьк, отримав кульові ушкодження зі сторони позицій незаконних збройних формувань", - заявили в штабі.
Також там заявили, що не виключається, що "ця провокація була здійснена з метою дискредитації Збройних Сил України у період перебування в районі проведення АТО заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЕ".
Як відомо, вже друга доба в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат для військових.
Українська правда
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