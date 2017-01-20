Бойовики поблизу Донецька обстріляли цивільний автобус

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П'ятниця, 20 січня 2017, 15:35

Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли цивільний автобус.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО у Facebook.

Зазначається, що це відбулося вранці 20 січня в районі населеного пункту Оленівка, що знаходиться на тимчасово окупованій території.

"Внаслідок обстрілу отримала поранення місцева жителька", - сказано у повідомленні.

"Причетність бойовиків до цієї події підтверджується тим, що автобус, який рухався вдовж лінії зіткнення у напрямку Оленівка-Донецьк, отримав кульові ушкодження зі сторони позицій незаконних збройних формувань", - заявили в штабі.

Також там заявили, що не виключається, що "ця провокація була здійснена з метою дискредитації Збройних Сил України у період перебування в районі проведення АТО заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЕ".

Як відомо, вже друга доба в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат для військових.

Українська правда

Теми: Донецьк АТО війна
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