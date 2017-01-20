Сотні поліцейських приєдналися до флешмобу заради ветеранів АТО

6474 перегляди
0
П'ятниця, 20 січня 2017, 22:58

Усі 28 управлінь патрульної поліції України підтримали воїнів АТО, приєднавшись до флешмобу #22PushupChallenge.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці патрульної поліції України.

Естафету #22PushupChallenge розпочали в Україні на підтримку бійців, які повернулись із зони бойових дій і мають посттравматичний синдром.

У поліції пояснили, що спершу цю естафету розпочали у США, після того, як Департамент у справах ветеранів оприлюднив шокуючий звіт про самогубства серед американських ветеранів.

Тоді з’ясувалось, що близько 22 ветеранів щодня накладають на себе руки. Аби привернути увагу суспільства до цієї проблеми, було запроваджено флешмоб, умовою якого стало 22-разове віджимання протягом 22 днів.

"Ми виконуємо цю естафету, щоб цивільне населення не забувало воїнів, які повернулись із зони бойових дій на Сході України. Їх потрібно пам’ятати. Їм потрібно допомагати. Їх необхідно підтримувати у всьому", — наголосив начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков.

На сторінці патрульної поліції України оприлюднили відео із поліцейськими-учасниками флешмобу. Наводимо деякі з них. Повний перелік – за посиланням.

Теми: поліція АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Поліція застосувала перцевий газ у сутичках з демонстрантами проти Трампа 20 січня 2017, 19:53
Комісія не допустила до конкурсу 20 претендентів на главу поліції 20 січня 2017, 13:55
Сутичка на Грушевського: націоналістам влаштують "профілактичну бесіду" 20 січня 2017, 12:36
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Депутати просять НАЗК перевірити подорож Ляшка до Таїланду
Суд дозволив проведення заочного розслідування щодо Януковича
Трамп: США припинить підтримку чужої індустрії та іноземців
Дональд Трамп склав присягу президента США
Усі новини
Мінус 71°C

Як живе найхолодніше село у світі

Піт і кров

Телеведуча Дар'я Душечкіна про альпінізм