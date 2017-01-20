Екс-радник міністра енергетики очолив телеканал

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П'ятниця, 20 січня 2017, 23:45

Телеканал NewsOne очолив Дмитро Носиков, який раніше був радником міністра енергетики Ігоря Насалика.

Про це повідомляє "ДетекторМедіа".

На запитання журналіста, чи перебуває Носиков зараз на випробувальному терміні, він відповів: "Не думаю, що це називається випробувальним терміном, але однозначно зараз буде формуватися стратегія, в результаті якої відбудуться зміни - і до завершення процесу ще далеко".

Носиков також повідомив, що в п'ятницю, 20 січня, звільнився з посади радника міністра.

"Можливо, я буду позаштатним радником, але поки це ще не вирішено остаточно - це буде залежати від моєї завантаженості на каналі", - сказав він.

Співрозмовники УП раніше повідомляли, що Носиков співпрацює із Ігорем Кононенком, якого ЗМІ називають "ідеологом" процесу купівлі телеканалів президентом, а міністра Насалика вважають близьким до цього нардепа.

УП попросила Носикова прокоментувати свої зв'язки з Кононенком, на що той заявив, що знайомий і співпрацює з ним в рамках діяльності міністерства.

Як відомо, власником телеканалу NewsOne є колишній регіонал Євген Мураєв.

Теми: телебачення
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