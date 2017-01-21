Трамп планує "дружбу з колишніми ворогами" і вихід США з ТТП

При новій адміністрації президента Дональда Трампа США планують налагоджувати відносини зі "старими ворогами", вихід з міжнародної торгово-економічний організації Транстихоокеанського партнерства (ТТП) і перегляд членства в Північноамериканській зоні вільної торгівлі (НАФТА).

Про це повідомляється в офіційній програмі нової адміністрації на сайті Білого дому, пише Ліга.net.

"Світ повинен знати, що ми не їдемо за кордон в пошуках ворогів, що ми завжди раді, коли старі вороги стають друзями, а старі друзі стають союзниками. Світ буде більш мирним і процвітаючим з сильнішою і більш шанованою Америкою", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вихід з НАФТА відбудеться в тому випадку, якщо інші партнери відмовляться від перегляду угоди і не нададуть "американським робітникам чесні угоди".

У повідомленні нова адміністрація Білого дому також анонсує активну боротьбу з Ісламською державою та іншими терористичними угрупованнями.

Зовнішня політика США буде орієнтована на "американські інтереси і американську національну безпеку".

"Боротьба за справедливі, але жорсткі торгові угоди може привести робочі місця до берегів Америки, підвищення заробітної плати і підтримку виробництва США", - підкреслюється в повідомленні нової адміністрації.

У своїй першій промові на посаді президента, після принесення присяги, Трамп оголосив, що США змінюють підхід до міжнародної співпраці та принципів вільного ринку.