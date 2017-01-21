Чалий залишився задоволений спілкуванням з Трампом

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Субота, 21 січня 2017, 02:21

Посол України в Вашингтоні Валерій Чалий після урочистих заходів інавгурації Дональда Трампа повідомив, що скористався можливістю поговорити з новим президентом про відносини з Україною, і розмова відбулася в позитивному ключі.

Про це дипломат розповів українським журналістам у п'ятницю, передає Укрінформ.

"Я скористався можливістю коротко поговорити з обраним президентом для того, щоб питання України не залишилось поза його увагою", - зазначив Чалий.

Він уточнив, що розмова відбулася два дні тому, під час передінавгураційних заходів.

"Я не можу розповісти про суть цієї розмови, але можу сказати, що до цього відбулась дуже позитивне спілкування Президента України і новообраного Президента Трампа. Моя розмова була в розвиток цього діалогу", - прокоментував дипломат.

Він також зауважив, що ключове завдання для України зараз – це забезпечення прямого контакту на найвищому рівні.

"Не просто це зараз зробити, але я вважаю нашим завданням мати такий діалог", - сказав посол.

У цьому зв'язку він поінформував, що Посольство вже передало підготовлений Україною перелік питань, "по яких ми хотіли би розвивати співпрацю у сферах наших взаємних інтересів, у тому числі з того, що ми можемо запропонувати Сполученим Штатам".

Крім того, Чалий зазначив, що на інавгураційних заходах в п'ятницю він мав можливість говорити з багатьма ключовими фігурами з нової адміністрації Білого дому.

"Нова команда, яка приходить, є динамічною, енергійною, вона прагне нових досягнень. Тому ми маємо запропонувати бачення, а не тільки говорити про контакти", - підкреслив він.

Дипломат констатував, що Посольство України в США вже тривалий час працює з перехідною командою Дональда Трампа. Крім того, Україна зберігає двопартійну підтримку в обох палатах Конгресу США. За його словами, важливо зберегти підтримку Сполучених Штатів, їх розуміння важливості України для європейської безпеки і для національних інтересів Америки в майбутньому.

"Сьогодні президент Дональд Трамп говорив про інтереси Америки передусім. Я можу сказати як посол України, для нас – інтереси України в першу чергу. Але в тому, як знайти поєднання, щоб ми продовжували таку продуктивну співпрацю, що була у нас раніше, я впевнений, у нас будуть нові можливості", - підсумував Валерій Чалий.

Теми: США Трамп Чалий
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