У Вашингтоні за безлади затримано 217 осіб

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Субота, 21 січня 2017, 02:51

За безлади у Вашингтоні під час інавгураційних заходів поліція затримала 217 осіб.

Про це повідомив в.о. начальника місцевої поліції Пітер Ньюсем, пише The Washington Post.

Ньюсем зазначив, що переважна більшість акцій по всьому місту пройшли мирно. Однак, за його словами, близько 10 ранку (за місцевим часом – ред.) група людей в кількості 400-500 осіб, чия активність виглядала "організованою і навмисною", озброївшись ломами і молотками знищили автомобілі і вітрини магазинів на своєму шляху. Їм пред'явлені звинувачення в заворушеннях.

"Це була не спонтанна подія", - заявив він.

Поліція застосувала перцевий газ і "інші засоби" для стримування протестувальників.

 
reuters
 

Раніше повідомлялося, що у Вашингтоні 20 січня, напередодні інавгурації, відбулися зіткнення з учасниками акцій протесту проти нового президента США Дональда Трампа. Поліція застосувала перцевий газ.

Теми: США Трамп
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