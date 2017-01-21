В Австрії затримано підозрюваного у підготовці теракту у Відні

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Субота, 21 січня 2017, 03:40

Поліція затримала 18-річного громадянина Австрії з мігрантським корінням, підозрюваного у підготовці теракту у Відні.

Про це пише DW.com.

Як повідомили в поліції місцевому інформаційному агентству APA, останніми днями "сигнали щодо запланованого нападу в столиці країни посилилися".

Підозрюваного затримали в його помешканні у Відні силами спецпідрозділу.  Як зазначив згодом міністр внутрішніх справ країни Вольфґанґ Соботка, затриманий - 18-річний громадянин Австрії з мігрантським корінням. 

"Сьогоднішній випадок показує, що Австрія не є островом блаженних", - наголосив Соботка.

За інформацією видання Kronen-Zeitung, затриманий належить до албанської ісламістської групи, яка симпатизує терористичній організації "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Підозрюваний у підготовці теракту нібито придбав вибухівку в Німеччині. Сигнали щодо ймовірного теракту надійшли від іноземних спецслужб. Напад, як повідомляється, планувався на другу половину січня.

У поліції закликали бути обережними в місцях масового скупчення людей та повідомляти про підозрілі предмети.

Теми: Австрія тероризм
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