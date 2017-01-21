Світові лідери висловили бажання працювати з адміністрацією Трампа

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Субота, 21 січня 2017, 03:57

Світові лідери вітають президента США Дональда Трампа з інавгурацією, висловлюючи бажання працювати з його адміністрацією, а деякі закликають до співробітництва у сфері безпеки.

Про це пише Радіо Свобода.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, в інтерв’ю, опублікованому 20 лютого у Financial Times, висловила думку, що Трамп "усвідомлює важливість і значення НАТО" попри його критику на адресу альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ привітав Дональда Трампа, наголосивши, що "посилення альянсу є добрим як для США, так і для Європи".

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв та голова МЗС РФ Сергій Лавров висловили оптимізм щодо відносин з адміністрацією Трампа, зазначивши, що Москва готова зробити свій внесок у покращення відносин з Вашингтоном.

Папа Франциск заявив, що Дональд Трамп має послуговуватися етичними нормами у своїй роботі, допомагаючи бідним.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент України Петро Порошенко та лідер Косова Хашим Тачі у Twitter привітали Трампа, висловивши надію на добру співпрацю з його адміністрацією.

20 січня Дональд Трамп склав присягу президента США.

Теми: Трамп США
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