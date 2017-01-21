Додон хоче щоб Молдова виплатила РФ газові борги Придністров’я

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Субота, 21 січня 2017, 05:47

Президент Молдови Ігор Додон вважає, що офіційний Кишинів повинен взяти на себе оплату боргів Придністров'я за російський газ - більше шести мільярдів доларів.

Про це він заявив під час зустрічі в Москві з керівником "Газпрому" Олексієм Міллером, передає Укрінформ.

"У нас є певні ідеї, як вийти з цієї ситуації (оплата боргів за газ – ред.). Борги правобережної Молдови - близько 500 мільйонів доларів, а на лівому березі Дністра (Придністровський регіон) сума боргу становить близько 6 мільярдів доларів. Необхідно усвідомити, що весь цей борг – це борг Молдови", - заявив Додон.

Проблема з оплатою боргів за газ може бути врегульована, за словами молдавського президента, в контексті Придністровського врегулювання.

Нині ціна на поставлений в Молдову, включаючи Придністровський регіон, природний газ становить трохи менше 200 доларів за тисячу куб. м. Водночас, протягом кількох років промисловим підприємствам невизнаного Придністров'я газ дозволялося постачати за ціною, що не перевищує 34% від закупівельної вартості.

Борги невизнаного Придністров'я за російський газ становить близько 6 мільярдів доларів. Числяться вони за Тираспольським підприємством "Тираспольтрансгаз".

Теми: Молдова Придністров'я газ Росія
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