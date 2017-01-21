Обстріли в АТО: Загинув 1 боєць, поранено мирну мешканку

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Субота, 21 січня 2017, 12:57

За минулу добу у зоні проведення АТО загинув 1 український військовослужбовець, поранених не було. 

Про це на брифінгу 21 січня повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник. 

За даними штабу, на Луганському  напрямку за добу, що минула, сталося 5 ворожих обстрілів, на Донецькому бойові дії велися лише у другій половині дня, і лише у Зайцевому та Авдіївці.

"Тут відбулося 3 серйозних перестрілки. На інших рубежах, зокрема на Світлодарській дузі та в Донецькому аеропорту, було тихо", - повідомив речник МО.

У напрямку Маріуполя сталося 17 ворожих обстрілів, один з них з важкого озброєння - короткий мінометний обстріл. Найбільше ворожих обстрілів сталися у Гнутовому.

Окрім того, за даними штабу, бойовики обстріляли цивільний автобус в окупованій Оленівці. 

"Автобус рухався вздовж лінії зіткнення у напрямку Оленівка – Донецьк. Внаслідок обстрілу поранень зазнала  місцева жителька. Причетність бойовиків до цієї події підтверджується тим, що автобус отримав кульові ушкодження з боку позицій незаконних збройних формувань", - зазначив Мотузяник. 

 
Теми: Донбас АТО жертви
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