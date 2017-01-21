Україна вітає намір СММ ОБСЄ працювати в нічний час – Муженко

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Субота, 21 січня 2017, 15:28

Українська сторона вітає намір СММ ОБСЄ в Україні надати своїм спостерігачам додаткові технічні спроможності для організації цілодобового спостереження з початку 2017 року.

На цьому під час зустрічі з головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурулем Апаканом наголосив начальник Генштабу — головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко, повідомляє управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил.

"Ми підтримуємо наміри СММ ОБСЄ щодо надання своїм спостерігачам додаткового обладнання та розгортання передових спостережних постів на окупованих територіях Донбасу", — зазначив Муженко.

Він подякував Апакану за послідовну позицію у підтриманні Мінських домовленостей та у сприянні встановленню миру в Україні.

"Сподіваюся, що у 2017 році на Українській землі запанує мир. Це нам потрібно. Ми відкриті і готові співпрацювати з Місією ОБСЄ для досягнення цієї мети у будь-якому форматі", — підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Як повідомлялося, цього тижня після візитів до Києва та Москви очільник МЗС Австрії, яка головує в ОБСЄ, Себастіан Курц заявив про намір поширити роботу спостерігачів ОБСЄ на нічний час.

В інтерв'ю DW він повідомив, що незабаром 700 спостерігачів СММ отримають додаткове технічне устаткування, а їхня місія в регіоні буде подовжена. При цьому австрійський міністр зазначив, що більшість зіткнень та перестрілок відбуваються вночі, коли місія ОБСЄ не веде спостереження.

Українська правда

Теми: ОБСЄ Збройні сили
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