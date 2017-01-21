У світі проходять акції проти війни Путіна в Україні

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Субота, 21 січня 2017, 17:16

У російському Санкт-Петербурзі активісти провели акцію "Зупини війну Путіна в Україні 3.0".

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на сторінку заходу в Facebook.

 
Фото зі сторінки "Stop Putin's War in Ukraine - Санкт-Петербург" в Facebook

Росіяни зібралися з плакатами і повітряними кулями жовтого і блакитного кольору. Активіст руху "СПб Солідарність" прийшов з табличкою "За вашу і нашу свободу".

Також акція відбулася в суботу в Австралії та Грузії.

Як передає "Інтерфакс-Україна", акція за припинення агресії РФ проти України відбулася на Майдані Незалежності в Києві в суботу.

Близько 50 осіб зібралися в центрі столиці під гаслом "#Stop Putin's War in Ukraine".

Біля Стелли Незалежності пройшов невеликий мітинг, в ході якого виступили київські громадські активісти, члени партії "Сила людей", родичі військовослужбовців, які перебувають у заручниках у бойовиків.

Разом з тим організатори не надали можливість виступити народному депутату Надії Савченко, яка була присутня на мітингу, що викликало обурення кількох її прихильниць.

Учасники мітингу тримали державні прапори України, прапори "Народного Руху України", партії "Сила людей", кримськотатарський прапор, а також плакати з написами гасла акції "#Stop Putin's War in Ukraine".

Подібні акції заплановані у багатьох містах світу і України.

Серед головних вимог активістів – виведення з території України всіх російських окупаційних військ, а також повернення назад до Росії всієї зброї і військової техніки, посилення наглядової місії ОБСЄ до 24 годин на добу сім днів на тиждень і допуск місії ОБСЄ на частину російсько-українського кордону, яку Україна тимчасово не контролює.

Крім того, активісти вимагатимуть звільнити громадян України, які незаконно утримуються під арештом як на території Росії, так і в Криму за політично вмотивованими і сфабрикованими звинуваченнями.

У жовтні 2016 року відбувся мітинг-протест в Римі в рамках другої світової акції "Стоп війні Путіна в Україні". Тоді зібралися півсотні активістів української громади з антивоєнними гаслами і національною символікою.

Теми: війна акції
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Коментарі — 3
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IP: 76.66.85.---stork21.01.2017 21:09
Та "іх же там нєту"! А воюють там виключно шахтарі та водії,
техніка та зброя з воєнторгу. Не вірите? Путін і сам не вірить, але визнання цього факту тягне на Гаагу.
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IP: 162.157.30.---Vera Bashkina21.01.2017 18:12
Vova Groznui:
Кацапотролі нарешті вивчили нормальну мову, чи це пан Гугл?
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IP: 73.110.64.---Vova Groznui21.01.2017 17:45
Але це не СВІТ Ну і акція НЕмає слів просто одна назва чого варта
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