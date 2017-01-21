У Росії хочуть знімати відбитки пальців у всіх, хто в'їжджає до країни

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Субота, 21 січня 2017, 20:29

МВС Росії опрацьовує питання про зняття відбитків пальців у всіх іноземців, що в'їжджають до країни.

Про це повідомила в суботу начальник головного управління з питань міграції МВС Росії Ольга Кирилова в ефірі телеканалу "Росія 24", передає РИА Новости.

"Зараз опрацьовуються зміни, в тому числі ми говоримо про те, що, напевно, пора всіх, хто в'їжджає, дактилоскопіювати, створювати базу. Не тільки трудових мігрантів, а й всіх, хто в'їжджає", - сказала Кирилова.

Теми: Росія
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