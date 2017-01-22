Хуг оцінить обстановку в двох населених пунктах Донецької області

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг разом з іншими спостерігачами проведе патрулювання в Крутій балці і Новгородському.

Про це повідомляє прес-служба СММ ОБСЄ, передає "Інтерфакс-Україна".

Як говориться в повідомленні, представники ОБСЄ оцінять ситуацію з безпекою і її вплив на життя цивільного населення.

Оцінка ситуації в Крутій Балці буде здійснена в неділю, 22 січня, вранці. Потім спостерігачі оглянуть Новгородське.

Слід зазначити, що згідно з повідомленнями штабу АТО, бойовики часто обстрілюють ці населені пункти.