Хуг оцінить обстановку в двох населених пунктах Донецької області

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Неділя, 22 січня 2017, 01:53

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг разом з іншими спостерігачами проведе патрулювання в Крутій балці і Новгородському.

Про це повідомляє прес-служба СММ ОБСЄ, передає "Інтерфакс-Україна".

Як говориться в повідомленні, представники ОБСЄ оцінять ситуацію з безпекою і її вплив на життя цивільного населення.

Оцінка ситуації в Крутій Балці буде здійснена в неділю, 22 січня, вранці. Потім спостерігачі оглянуть Новгородське.

Слід зазначити, що згідно з повідомленнями штабу АТО, бойовики часто обстрілюють ці населені пункти.

Теми: ОБСЄ Донбас
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