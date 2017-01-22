У РФ почнуть будувати залізничний підхід до Керченського мосту в цьому році

Компанія "Стройгазмонтаж", що належить близькій людині президента РФ Аркадію Ротенбергу, погодилася будувати залізничні підходи до мосту в окупований Крим з боку півострова, будівництво почнеться в цьому році.

Про це повідомив глава Мінтрансу РФ Максим Соколов, передають "РИА Новости.Крим".

"Так, вони ("Стройгазмонтаж"- ред.) висловили таку позицію, ми необхідні документи вже направили в уряд. Вони почнуть будівництво в цьому році", - заявив російський міністр.

За його словами, часу для завершення будівництва в термін досить.

"У нас майже три роки", - сказав Соколов.

Раніше повідомлялося, що в Россі двічі проходили конкурси на будівництво залізничного підходу до Керченського мосту, і обидва вони провалилися, тому що бажаючих будувати об'єкт не знайшлося.

Підрядником був призначений "Стройгазмонтаж", який будує і сам міст.