У РФ почнуть будувати залізничний підхід до Керченського мосту в цьому році
Компанія "Стройгазмонтаж", що належить близькій людині президента РФ Аркадію Ротенбергу, погодилася будувати залізничні підходи до мосту в окупований Крим з боку півострова, будівництво почнеться в цьому році.
Про це повідомив глава Мінтрансу РФ Максим Соколов, передають "РИА Новости.Крим".
"Так, вони ("Стройгазмонтаж"- ред.) висловили таку позицію, ми необхідні документи вже направили в уряд. Вони почнуть будівництво в цьому році", - заявив російський міністр.
За його словами, часу для завершення будівництва в термін досить.
"У нас майже три роки", - сказав Соколов.
Раніше повідомлялося, що в Россі двічі проходили конкурси на будівництво залізничного підходу до Керченського мосту, і обидва вони провалилися, тому що бажаючих будувати об'єкт не знайшлося.
Підрядником був призначений "Стройгазмонтаж", який будує і сам міст.
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