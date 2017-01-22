Число жертв наїзду на пішоходів в Мельбурні зросло до 5
Число жертв наїзду автомобіля на пішоходів в Мельбурні в п'ятницю збільшилося до п'яти осіб.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на австралійську поліцію.
П'ятою жертвою став тримісячна дитина. Поліція відзначає, що число жертв може зрости.
Понад 20 людей отримали серйозні травми в результаті події.
Поліція повідомила, що інцидент не пов'язаний з тероризмом.
Також повідомляється, що перед затриманням, поліція поранила водія в руку. Кульове поранення не є небезпечним для його життя, але потрібне хірургічне втручання.
У поліції зазначили, що у водія вже була "кримінальна історія", яка включала в себе домашнє насильство.
Раніше в результаті події загинули 10-річна дівчинка, чоловіки 25-ти і 33-х років і 32-річна жінка.
Як відомо, в п'ятницю, 20 січня, автомобіль в'їхав у натовп пішоходів в Мельбурні, водій був затриманий.
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