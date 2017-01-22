Порошенко політикам: ви збирали ці території, щоб ними розкидатися?

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Неділя, 22 січня 2017, 10:03

Президент Петро Порошенко категорично відкидає ідею відмови від Донбасу.

Про це він заявив у неділю на урочистому зібранні з нагоди Дня соборності в Національному музеї Тараса Шевченка.

"У нас є політичні сили, які в ретельно завуальованій формі пропонують відмовитися від Донбасу", - сказав Порошенко.

"Хочу передати цим політикам питання: а ви збирали ці території, ви доклали до того зусилля, щоб цими землями розкидатися?", - зазначив президент, додавши, що така стратегія 100% до миру не призведе.

За його словами, метою Росії є не Донецьк чи Луганськ, Крим чи Севастополь, а вся Україна.

"Маю засмутити декого в Києві, а також у Москві, де особливо слабкі на язик не приховують російської ставки на організацію в Україні штучних протестів та дострокових парламентських виборів", - сказав він.

Порошенко пообіцяв як президент всіма законними способами протидіяти спробам дестабілізувати країну.

Українська правда

Теми: Порошенко
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Коментарі — 4
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IP: 77.123.28.---Grenader4022.01.2017 10:56
...із властивою йому скромністю, Порошенко, в ретельно завуальованій формі, не називає політичні сили які він хоче засмутити. Ох вже ж ця витонченість...
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IP: 176.108.232.---safety22.01.2017 10:49
Юмор ситуации в том, что земли собирали те, кто хочет их сейчас отнять...
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IP: 31.43.127.---Kulish22.01.2017 10:45
А щодо Криму вже фсьо? Вирішено?
А ви кримських татар запитували?
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IP: 91.225.121.---DND22.01.2017 10:20
Нарешті президент став Президентом, так і треба, ставить на місце пінчуксу, пораженців і ходи проти війни, нехай ходять по столиці Кирзової орди і там призивають за мир. Всіх цих обмінщиків, контрабандистів, хабарників - розстрілювати по законам військового часу, народу вільний продаж зброї, Суддів КС суду за державний переворот повісити на Майдані. Бурштинову мафію розстріляти з повною конфіскацією їх маєтностей і сімї в трусах виселити з України. Депутатів прогульників на фронт рядовими за саботаж. Тільки так можливо навести лад в корумпованій країні де ніхто ні за що не відповідає однак не цурається захапати побільше з бюджету та від держави. Петру Олексієвичу досить бути плюшевою куклою в руках міжнародних колонізаторів і корпорацій. Сурові часи вимагають жорстких методів управління. Доки країна не протягла ноги, а на могилах тих хто призвів до цього не зьявляця купи лайна. В могилу можливо покласти тільки добру славу а не рахуноки в офшорах, невже дебільні еліти на цього не розумі
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