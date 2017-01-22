Порошенко політикам: ви збирали ці території, щоб ними розкидатися?

Президент Петро Порошенко категорично відкидає ідею відмови від Донбасу.

Про це він заявив у неділю на урочистому зібранні з нагоди Дня соборності в Національному музеї Тараса Шевченка.

"У нас є політичні сили, які в ретельно завуальованій формі пропонують відмовитися від Донбасу", - сказав Порошенко.

"Хочу передати цим політикам питання: а ви збирали ці території, ви доклали до того зусилля, щоб цими землями розкидатися?", - зазначив президент, додавши, що така стратегія 100% до миру не призведе.

За його словами, метою Росії є не Донецьк чи Луганськ, Крим чи Севастополь, а вся Україна.

"Маю засмутити декого в Києві, а також у Москві, де особливо слабкі на язик не приховують російської ставки на організацію в Україні штучних протестів та дострокових парламентських виборів", - сказав він.

Порошенко пообіцяв як президент всіма законними способами протидіяти спробам дестабілізувати країну.

Українська правда