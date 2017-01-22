Місія ОБСЄ розповіла про критичне становище в двох селищах Донбасу

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Неділя, 22 січня 2017, 12:38

Місія ОБСЄ звертає увагу на критичне становище жителів двох селищ на Донбасі - Крутій Балці і Бетманово (колишній Красний Партизан) Ясинуватського району.

"Особливо цивільне населення відзначає, як складно доводиться виживати, так як вони страждають без електрики... Ситуація, де живуть люди, дуже складна - немає світла і доступу до інших можливостей. Без світла немає можливості зарядити телефон, щоб спілкуватися і слухати новини, щоб розуміти, що відбувається. Постійний ризик обстрілу з важкої артилерії є", - заявив журналістам перший заступник глави СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.

За його словами, ОБСЄ продовжуватиме спостерігати за виконанням досягнутих домовленостей сторін.

"Саме час виконувати все те, про що домовилися. Немає часу на дискусії", - підкреслив Хуг.

Обидва селища розташовані на лінії розмежування, однак Крута Балка контролюється Збройними силами України, а Бетманово - незаконними збройними формуваннями.

Інтерфакс-Україна

Теми: ОБСЄ Донбас
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