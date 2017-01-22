АТО: загиблих та поранених немає
За минулу добу загиблих та поранених внаслідок бойових дій серед українських військових немає.
Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.
"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений", - сказав він.
Мотузяник повідомив, що на Луганському напрямку бойові дії велися в основному в Попаснянському районі.
Всього на Луганському напрямку відбулося 7 ворожих обстрілів, 1 з яких із застосуванням мінометів.
На Донецькому напрямку зафіксовано 5 обстрілів, важке озброєння не застосовувалося.
На Маріупольському напрямку ворог знову змістив свою активність на приморські рубежі, а саме на лінію фронту Водяне-Лебединське-Широкіне.
За словами Мотузяника, на цій ділянці в суботу сталося три чверті всіх обстрілів на Маріупольському напрямку, а саме 15.
Всього на Маріупольському напрямку за минулу добу відбувся 21 ворожий обстріл.
Раніше повідомлялося, що за минулу добу противник відкривав вогонь 33 рази.
Українська правда
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