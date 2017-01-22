Геращенко: підозрюваних у замаху арештували на два місяці
Шевченківський районний суд Києва арештував двох підозрюваних у справі про замах на нардепа Антона Геращенка на два місяці, без права внесення застави.
Про це повідомив сам Геращенко на своїй сторінці в Facebook у неділю.
"При виборі запобіжного заходу суд врахував як обсяг наведених слідчими і прокурорами доказів з причетності до планування та підготовки мого вбивства, так і факт того, що один з двох затриманих був достроково амністований окупаційними властями Криму спецслужбами РФ для участі в підривній роботі проти України, що до речі зроблено вже не вперше", - зазначив депутат.
За його словами, за 112 статтею Кримінального кодексу обом підозрюваним загрожує міра покарання аж до довічного ув'язнення.
Геращенко наголосив, що підозрювані в організації його ліквідації є важливими свідками організації планомірного і цілеспрямованого державного тероризму з боку Російської Федерації.
"Їхні життя і безпека повинні бути поза небезпекою, для того щоб вони допомогли розкрити диверсійно-терористичну мережу, яка продовжує свою роботу в Україні і запобігти подальшим терористичним актам проти українських журналістів і політиків", - написав нардеп.
Він також подякував главі СБУ Василю Грицаку і всім співробітників правоохоронних органів, які допомогли затримати злочинців.
"Сам факт, що я був обраний російськими спецслужбами мішенню для чергового терористичного акту, свідчить про те, що те, що я роблю для захисту національної безпеки та інтересів України - правильно", - вважає Геращенко.
Депутат також підкреслив, що проект "Миротворець" працюватиме незалежно від того, живий він чи ні.
Як повідомлялося, 21 січня глава СБУ Василь Грицак повідомив, що Служба безпеки попередила у Києві замах на народного депутата, який планувалося здійснити за кураторства російських спецслужб.
Виконавці замаху затримані з приведеним у готовність саморобним вибуховим пристроєм поблизу житла народного депутата. За фактом розпочато кримінальне провадження.
Пізніше радник глави МВС Зорян Шкіряк повідомив, що державним діячем, замаху на якого запобігла СБУ, є народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко.
Українська правда
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А знаєте чому він невловимий? Бо на фіг нікому не потрібен щоб його ловили (вбивали)
Певно мафія збирається поставуити його на якусь значущу посада! Може замість геть корумпованого Авакова??
Хто знає?
Насмешили асю страну, это типа как на Шокина?