Геращенко: підозрюваних у замаху арештували на два місяці

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Неділя, 22 січня 2017, 13:42

Шевченківський районний суд Києва арештував двох підозрюваних у справі про замах на нардепа Антона Геращенка на два місяці, без права внесення застави.

Про це повідомив сам Геращенко на своїй сторінці в Facebook у неділю.

"При виборі запобіжного заходу суд врахував як обсяг наведених слідчими і прокурорами доказів з причетності до планування та підготовки мого вбивства, так і факт того, що один з двох затриманих був достроково амністований окупаційними властями Криму спецслужбами РФ для участі в підривній роботі проти України, що до речі зроблено вже не вперше", - зазначив депутат.

За його словами, за 112 статтею Кримінального кодексу обом підозрюваним загрожує міра покарання аж до довічного ув'язнення.

Геращенко наголосив, що підозрювані в організації його ліквідації є важливими свідками організації планомірного і цілеспрямованого державного тероризму з боку Російської Федерації.

"Їхні життя і безпека повинні бути поза небезпекою, для того щоб вони допомогли розкрити диверсійно-терористичну мережу, яка продовжує свою роботу в Україні і запобігти подальшим терористичним актам проти українських журналістів і політиків", - написав нардеп.

Він також подякував главі СБУ Василю Грицаку і всім співробітників правоохоронних органів, які допомогли затримати злочинців.

"Сам факт, що я був обраний російськими спецслужбами мішенню для чергового терористичного акту, свідчить про те, що те, що я роблю для захисту національної безпеки та інтересів України - правильно", - вважає Геращенко.

Депутат також підкреслив, що проект "Миротворець" працюватиме незалежно від того, живий він чи ні.

Як повідомлялося, 21 січня глава СБУ Василь Грицак повідомив, що Служба безпеки попередила у Києві замах на народного депутата, який планувалося здійснити за кураторства російських спецслужб.

Виконавці замаху затримані з приведеним у готовність саморобним вибуховим пристроєм поблизу житла народного депутата. За фактом розпочато кримінальне провадження.

Пізніше радник глави МВС Зорян Шкіряк повідомив, що державним діячем, замаху на якого запобігла СБУ, є народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко.

Українська правда

Теми: Геращенко
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Коментарі — 5
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IP: 91.234.76.---Mesnik1522.01.2017 15:47
Що за кіно? Кому заважає цей "неуловмимй ГОГИ-МОГИ?
А знаєте чому він невловимий? Бо на фіг нікому не потрібен щоб його ловили (вбивали)
Певно мафія збирається поставуити його на якусь значущу посада! Може замість геть корумпованого Авакова??
Хто знає?
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IP: 192.162.24.---Denis Plotnikov22.01.2017 15:42
Naim:
Насмешили асю страну, это типа как на Шокина?
Я бы не делал таких поспешных выводов, Шокин то только себе карманы набивал, а у этого явно в заслуге тот же Миротворец - проект которым пугают всех предателей и террористов на Донбассе и в Крыму, потому недовольных намного больше!
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IP: 178.137.56.---karbov22.01.2017 15:34
непрозора історія. Підозрювані вивчали переміщення депутата з 19,12,16р до 19,01,17р ??? Зазвичай в цей період більшість депутатів відпочиває далеко за межами України. Геращенко серед них
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IP: 37.54.137.---Іван Сердюк22.01.2017 15:18
Російські ЗМІ пропагандують завжди у свій бік, прикро що є і українські змі які це пуюлікують і розкручують. А СБу має завжди працювати на випередження і кібер відділ яко він працює має такі змі блокувати.
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IP: 46.133.226.---Naim22.01.2017 14:47
Насмешили асю страну, это типа как на Шокина?
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