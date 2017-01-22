Трамп прокоментував протести, які відбулися проти нього в США

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Неділя, 22 січня 2017, 15:33

Президент США Дональд Трамп прокоментував протести, які пройшли проти нього 21 січня в багатьох містах США.

"Спостерігав за вчорашніми протестами, але думав про те, що у нас тільки що пройшли вибори! Чому ці люди не голосували? А знаменитості лише погіршують ситуацію", - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

Як повідомлялося, більше мільйона американців вийшли на вулиці США в знак протесту проти Дональда Трампа на наступний день після його інавгурації.

Люди вийшли на вулиці через різні причини - питання імміграції, охорони здоров'я та через загальну антипатію до Трампа.

Проте більшість американців заявили, що хотіли показати підтримку жінкам, оскільки побоюються щодо можливого наступу на права жінок під час президентства Трампа.

Європейська правда

Теми: США
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Коментарі — 2
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IP: 190.218.114.---Анатолій Яковенко22.01.2017 16:39
Alexandra Polozun:
Треба сказати, що виступають Конституційним шляхом. Без зелених чоловічків та їх там нема.
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IP: 189.10.228.---Alexandra Polozun22.01.2017 16:17
АМериканські сепаратисти. Виступають супроти Конституції та законно вибраного Президента. Ганьба!
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