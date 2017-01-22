Ватажок бойовиків привітав Трампа "порадою", що робити в Україні

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Неділя, 22 січня 2017, 15:58

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко "привітав" президента США Дональда Трампа зі вступом на посаду через соцмережі та висловив сподівання на його "розумний егоїзм в українському питанні". 

Як пише Остров, Захарченко зазначив, чого саме чекає від новообраного президента США.

"Що таке розумний егоїзм США? Залишитися в Україні - підвищити для себе ризики і витрати. Навіщо? Краще посадити Київ за стіл переговорів з нами", - заявив він.

Як відомо, наприкінці листопада президент Петро Порошенко заявив про обговорення з новообраним президентом США питання російської агресії проти України та анексії Криму Росією під час телефонної розмови 15 листопада.

Раніше Дональд Трамп обіцяв розглянути питання про визнання Криму російським і зняття санкцій з Росії. Також він заявляв, що через Крим може початися третя світова війна. Заяви не викликали особливого резонансу у Кремлі та на Банковій – їх назвали передвиборною риторикою.

Разом з тим американські юристи-міжнародники опублікували проект стратегії, який запропонували Дональду Трампу для врегулювання конфлікту в Україні.

Теми: Трамп Донбас "ДНР"
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Коментарі — 5
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IP: 93.77.56.---lumana22.01.2017 17:21
Типа Трамп - козырь в руке этого типа....
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IP: 82.145.220.---Антиимперия22.01.2017 17:01
Что вы хотите, под боком опекун в которого крыша едет много лет.
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IP: 95.158.62.---ОПГ22.01.2017 16:39
Як же з тобою можна спілкуватись, якщо кожних дві хвилини будеш бігати до телефону для отримання інструкцій від Суркова. Невже ти за свої слова відповідаєш Захарченко?
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IP: 77.52.67.---sanatorn22.01.2017 16:22
Трампу стоило бы дать оплеуху террористу захарке.
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IP: 37.140.189.---kerubino22.01.2017 16:17
За кого він себе має, цей недороблений ватажок ,та Трамп таких дебілів навіть читати не буде .
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