Ватажок бойовиків привітав Трампа "порадою", що робити в Україні

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко "привітав" президента США Дональда Трампа зі вступом на посаду через соцмережі та висловив сподівання на його "розумний егоїзм в українському питанні".

Як пише Остров, Захарченко зазначив, чого саме чекає від новообраного президента США.

"Що таке розумний егоїзм США? Залишитися в Україні - підвищити для себе ризики і витрати. Навіщо? Краще посадити Київ за стіл переговорів з нами", - заявив він.

Як відомо, наприкінці листопада президент Петро Порошенко заявив про обговорення з новообраним президентом США питання російської агресії проти України та анексії Криму Росією під час телефонної розмови 15 листопада.

Раніше Дональд Трамп обіцяв розглянути питання про визнання Криму російським і зняття санкцій з Росії. Також він заявляв, що через Крим може початися третя світова війна. Заяви не викликали особливого резонансу у Кремлі та на Банковій – їх назвали передвиборною риторикою.

Разом з тим американські юристи-міжнародники опублікували проект стратегії, який запропонували Дональду Трампу для врегулювання конфлікту в Україні.