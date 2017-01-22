Синоптики: на початку тижня - без опадів і з ожеледицею

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Неділя, 22 січня 2017, 18:16

23 січня на більшій частині території України - без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. 

Як повідомляє Укргідрометцентр, очікується західний вітер, південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 4-9° морозу, на Закарпатті та в Карпатах 10-15° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві без істотних опадів. Температура повітря вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.

 

24 січня в Україні без істотних опадів, лише у північних, Волинській та Рівненській областях очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 5-10°, на півдні 0-5° морозу; вдень -3 ...+3, в Карпатах та на Закарпатті вночі 10-14°, вдень 4-9° морозу.

У Києві вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Температура повітря вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.

 

Інтерфакс-Україна

Теми: погода
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