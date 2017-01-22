АТО: У неділю бойовики здійснили 24 обстріли, четверо військових поранено

У неділю, 22 січня, у зоні проведення АТО з боку бойовиків зафіксовано 24 обстріли, четверо військових ЗСУ зазнали поранень.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

"На Донецькому напрямку бойовики застосовували 120-мм міномети, обстрілюючи Піски, тут же вогонь вів снайпер. По Новгородському, Авдіївці та Зайцевому стріляли з гранатометів та стрілецької зброї", - повідомили у штабі.

На Маріупольському напрямку окупанти обстріляли Лебединське, Мар’їнку, Чермалик, Широкине та Водяне з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, по Мар’їнці, Новотроїцькому та Красногорівці вогонь вели снайпери.

На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Новоолександрівку та Новозванівку.



