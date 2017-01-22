Бойовики назвали нову дату розведення сил біля Станиці Луганської

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Неділя, 22 січня 2017, 20:58

Бойовики "ЛНР" назвали нову можливу дату розведення сил біля Станиці Луганської.

Про це пишуть "Новости Донбасса" з посиланням на онлайн-ресурс бойовиків "Луганський інформцентр".

"Чергова спроба розведення сил і засобів на ділянці лінії зіткнення в районі Станиці Луганської може відбутися 25 січня", - йдеться у повідомленні.

При цьому бойовики звинувачують ЗСУ у неготовності до розведення сил і заявляють, що сили АТО зміцнюються біля Станиці. 

Як відомо, 21 вересня 216 року у Мінську було підписано рамкову угоду про розведення сил та засобів на трьох ділянках частково окупованого сходу України – у Петрівському (Донецька область), Станиці Луганській і Золотому (Луганська область).  Цьому мають передувати щонайменше 7 днів без обстрілів.

1 жовтня 2016 року розведення сил та засобів на лінії розмежування сторін було здійснено в районі н.п. Золоте на Луганщині, 7 жовтня - біля н.п. Петровське. 

Обстріли з боку бойовиків не дають можливості реалізувати домовленості: через невиконання вимог угоди розведення сил та засобів біля Станиці кілька разів зривалося

Черговою датою для спроби розвести сили та засоби біля Станиці бойовики "ЛНР" називали 23 січня. 

Теми: "ЛНР" Донбас
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