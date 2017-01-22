Аваков про замах на Геращенка: Елемент в системі з центром поза Україною

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Неділя, 22 січня 2017, 21:48

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що попереджений СБУ замах на нардепа Антона Геращенка є елементом ланцюга низки злочинів, що утворюють систему з центром поза межами України. 

Про це Аваков заявив 22 січня. 

"Замах на Антона Геращенко, якому запобігла СБУ - елемент у ланцюзі низки злочинів, що утворюють систему з центром впливу поза Україною. Нацполіція і СБУ мають факти і матеріали розслідувань по ще цілій низці епізодів, як здійснених, так і попереджених вбивств, розроблених злочинцями за схожою схемою, у тому числі і резонансних", - заявив глава МВС.

Аваков додав, що затримані кілери "продовжують ланцюг затримань останнього часу підісланих кілерів по низці справ, які розробляються Національною поліцією". 

За словами глави МВС, питання щодо оприлюднення цих матеріалів наразі обговорюється в органах розслідування.

Як відомо, 21 січня глава СБУ Василь Грицак повідомив, що Служба безпеки попередила у Києві замах на народного депутата, який планувалося здійснити за кураторства російських спецслужб. Виконавці замаху були затримані з приведеним у готовність саморобним вибуховим пристроєм поблизу житла нардепа. 

За словами Грицака, попередньо, замах на життя нардепа готувався через його громадську чи державну діяльність.

Згодом стало відомо, що нардеп, на якого планувався замах - представник "Народного фронту", радник глави МВС Антон Геращенко. Сам Геращенко повідомив, що Шевченківський райсуд Києва заарештував двох підозрюваних у справі про замах на 2 місяці, без права внесення застави.

Українська правда 

Теми: Аваков Геращенко Росія СБУ
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Коментарі — 7
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IP: 82.193.98.---Mykola Syrotyuk22.01.2017 22:45
Іван Сердюк:
Думаю що СБУ щодня чує якісь плани бойовиків з ДНР-ЛНР, тому для них не секрет що ще щось планується. Той хто підтримує зміни якісь у бік Європи завжди під прицілом бойовиків!
Все логично, неадекватов хватает у нас! Кроме них еще своих доборожилателей не мало внутри, вон таже Савченко как проявилась сейчас! Просто идеальный пример того, как поработали с человеком!
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IP: 188.163.3.---solomensky22.01.2017 22:32
Одразу вибачаюся, але, хто вони є таки, ці геращєнки, дерматологи (ой - шкуряки, зрозуміло)...? Нікчеми, яки врятували нашу країну та й ще половину Непалу? Нікчеми, що тільки й можуть триндіти в телевизорі про те, як їх тягали по підлозі в киїївраді в 2006-му? Оце - насправді ганьба країни!!! Лізуть в телекамеру при першій можливості. Несуть власну ахінею, видаючи її за державну позицію!!! Чи не час вже починати ставити питання їхнім господарям? Чи не забагато вже часу минуло з першої лемківської пісні над Майданом?
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IP: 46.165.223.---mormono22.01.2017 22:30
Арсенію Барісичу сослужівци єдиноверци із моссада помоглі.
Так шо Геращенке, клікуха Пупсік, долго жмть...
так же как і Арсенію Петровічу
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IP: 37.54.137.---Іван Сердюк22.01.2017 22:22
Думаю що СБУ щодня чує якісь плани бойовиків з ДНР-ЛНР, тому для них не секрет що ще щось планується. Той хто підтримує зміни якісь у бік Європи завжди під прицілом бойовиків!
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IP: 23.19.41.---Роман Березань22.01.2017 22:19
Если брать во внимание тот факт, какой страх нагоняет на рашистов проект Миротворец, то все расклады становятся абсолютно понятными и логичными!
Думаю тут никто не будет спорить, ведь понятно откуда уши торчат!
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