Папа Римський покритикував Трампа та нагадав про Гітлера
Папа Римський Франциск виступив із застереженням від популізму, який "може призвести до виборів "рятівників", як Адольф Гітлер".
Про це Франциск заявив в інтерв'ю іспанській газеті El Pais, в ході якого, зокрема, йшлося про новообраного президента США Дональда Трампа, пише Al Jazeera.
При цьому понтифік засудив ідею використання стіни і загородження з колючого дроту з боку США, щоб не впускати іноземців до США, у т.ч. біженців та мігрантів, зазначає видання.
За словами Франциска, "кризи провокують страхи і побоювання", але для нього "приклад популізму у європейському сенсі цього слова є Німеччина у 1933 році".
"Німеччина ... шукала лідера, когось, хто повернув би їй індивідуальність, і знайшлася маленька людина на ім'я Адольф Гітлер, яка сказала "Я можу це зробити".
"Гітлер не крав владу. Він був обраний своїм народом, а потім він знищив свій народ", - додав понтифік і зазначив, що в той час німці також хотіли "захистити себе стінами і колючим дротом".
Також Франциск зазначив, що наразі занадто рано давати оцінку Трампу та закликав зачекати і "побачити, що він робить, а тоді оцінювати".
Раніше Папа Римський виступав з критикою планів Трампа щодо будівництва стіни, та зазначав, що "людина, яка думає лише про будівництво стін, а не про зведення мостів, не є християнином".
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Трамп обявил єму войну єщо во время ізб кампанії, а теперь ево прикончит.
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по англіцкі папа рімскій - Поп