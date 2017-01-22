Геращенко розповів про мотиви замаху на нього

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Неділя, 22 січня 2017, 22:46

За версією слідства, причиною замаху на нардепа від "Народного фронту" Антона Геращенка  є його активна позиція у питанні протидії продовженню агресії проти України та робота над проектом "Миротворець".

Про це Геращенко заявив ввечері 22 січня в ефірі телеканалу "112 Україна", говорячи про мотиви замаху на нього. 

Також нардеп зазначив, що Служба безпеки України попередила його про підготовку замаху. 

"Служба безпеки України мене попередила про те, що на мене готується замах ... Коли і точні терміни я не буду обговорювати... Однак я був попереджений вчасно Василем Грицаком (глава СБУ)", - зазначив Геращенко.

Інтерфакс-Україна

Теми: Геращенко СБУ Росія
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IP: 23.19.41.---Роман Березань22.01.2017 23:09
Все де этот проект Миротворец - это крутой раздражитель для Кремля и террористов, уж сколько они нервов себе истерзали по поводу списков опубликованных на этом сайте! Боятся, что прийдется отвечать!
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