"Зламана" сторінка NYT повідомила про плани Путіна завдати удару по США

На зламаній невідомими хакерами сторінці The New York Times у Твіттері розмістили повідомлення про плани президента РФ Володимира Путіна завдати удару по США.

Інформація з'явилася вдень 22 січня.

Зокрема, повідомлення містило сповіщення "Терміново. Із заяви Володимира Путіна випливає, що Росія завдасть ракетного удару по Сполученим Штатам".

Згодом акааунт NYT video розмістив повідомлення "Ми видалили серію твітів, опублікованих у цьому акаунті без нашого дозволу. Ми вивчаємо ситуацію".

We deleted a series of tweets published from this account earlier today without our authorization. We are investigating the situation.