"Зламана" сторінка NYT повідомила про плани Путіна завдати удару по США

8295 переглядів
0
Неділя, 22 січня 2017, 23:58

На зламаній невідомими хакерами сторінці The New York Times у Твіттері розмістили повідомлення про плани президента РФ Володимира Путіна завдати удару по США. 

Інформація з'явилася вдень 22 січня.

Зокрема, повідомлення містило сповіщення "Терміново. Із заяви Володимира Путіна випливає, що Росія завдасть ракетного удару по Сполученим Штатам". 

 

Згодом акааунт NYT video розмістив повідомлення "Ми видалили серію твітів, опублікованих у цьому акаунті без нашого дозволу. Ми вивчаємо ситуацію". 

Видання The Hill повідомляє, що сторінку NYT video могли "зламати" хакери з команди OurMine. Раніше вони поширювали чутки про смерть Єлизавети II та співачки Брітні Спірс. За даними ЗМІ, OurMine причетна до злому сторінок Marvel, Netflix і Sony Music Global. За даними видання, OurMine може зламувати Twitter-акаунти для просування своєї "служби аудиту безпеки" - ламаючи сторінки знаменитостей чи технічних керівників, група пропонує свої послуги.

Так, після повідомлення щодо планів Путіна на сторінці NYT з'явилося повідомлення від OurMine, які зазначили, що непричетні до зламу: "Ми помітили незвичну активність (акаунту NYT) та пере-зламали його, щоб пересвідчитися, чи його зламано. Акаунт було "зламано" тими ж хакерами, які причетні до зламу сторінки Sony Music, вони мають той самий IP". 

 

Українська правда 

Теми: хакери США Путін ядерна зброя
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Столтенберг: число кібератак на мережі НАТО зросло на 60% 19 січня 2017, 07:39
Порошенко закликав США "бути великими знову" 19 січня 2017, 04:00
Лавров пожалівся, що темою хакерів стравлюють Трампа з Росією 17 січня 2017, 12:44
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Трамп не оприлюднюватиме свою податкову декларацію
В ОБСЄ попередили про загрозу хімічного забруднення Донеччини
Аваков про замах на Геращенка: Елемент в системі з центром поза Україною
АТО: У неділю бойовики здійснили 24 обстріли, четверо військових поранено
Усі новини
Погляд учених

Чоловіки, жінки та "одноразовий" секс

Фотоісторія

Що шукають люди в ополонці?