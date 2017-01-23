Луценко обіцяє закон про реабілітацію учасників повстанського руху

Генеральний прокурор Юрій Луценко анонсував розробку Закону України про реабілітацію учасників Українських визвольних змагань.

Про це він написав у facebook.

"Вважаю, що цього року ми маємо здійснити всеохоплюючу реабілітацію учасників національно-визвольного руху доби Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР і повстанського руху 1917 – початку 1930-х років. З цією метою ми плануємо розробку Закону України про реабілітацію учасників Українських Визвольних змагань", - повідомив він.

Луценко додав, що цей закон має набути чинності саме в 2017 році.

"Саме в ювілейний 2017 – рік 100-річчя Української революції ми мусимо відновити історичну справедливість і відати шану поваги борцям за волю та незалежність нашої держави", - .написав генпрокурор.

Як повідомлялося, 14 грудня минулого року суд реабілітував останніх із засуджених більшовиками отаманів Холодного Яру.