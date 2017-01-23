Трамп і Нетаньягу домовились про зустріч у лютому

В ході телефонної розмови Президент США Дональд Трамп запросив прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу у Вашингтон.

Про це йдеться у заяві прес-служби прем’єр-міністра, передає Reuters.

Ізраїльський прем'єр описав розмову двох лідерів як "дуже теплу".

"Прем'єр-міністр висловив бажання тісно співпрацювати з президентом Трампом, щоб виробити спільний підхід до зміцнення миру і безпеки в регіоні, без розбіжностей між США і Ізраїлем", - сказано у заяві.

Нетаньяху також обговорив з Трампом ядерну угоду з Іраном, мирний процес у Палестині та інші проблеми. Повідомляється, що дату їх зустрічі буде погоджено у найближчі дні.

Як відомо, в грудні відносини США і Ізраїлю ускладнилися через те, що представник США в Раді Безпеки ООН утримався, дозволивши прийняти резолюцію, яка засуджує будівництво ізраїльських поселень в Палестині. Тоді Нетаньяху висловив упевненість, що все виправиться після зміни президента США.