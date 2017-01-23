Трамп не оприлюднюватиме свою податкову декларацію

Президент США Дональд Трамп, незважаючи навимогу американців, не оприлюднюватиме свою податкову декларацію.

Про це заявила радник Трампа Келліенн Конуей в інтерв'ю ABC News, пише The Independent.

Більш ніж 209 тисяч американців підписали петицію з вимогою до президента негайно оприлюднити повну податкову декларацію, для того щоб переконати громадян у відсутності конфлікту інтересів. Білий дім має відреагувати на петицію, якщо вона набирає 100 тисяч підписів.

"Відповіддю Білого дому є те, що він не збирається оприлюднювати податкову декларацію", - заявила Конуей.

"Ми сперечалися про це протягом усього виборчого процесу. Людей це не хвилювало. Вони голосували за нього. Він досяг цього дуже чітко. Більшість американців більше звертають увагу на те, як виглядатиме їхня податкова декларація поки Трамп буде президентом, а не його декларація", - додала вона.

Trump advisor Kellyanne Conway to @ThisWeekABC: Donald Trump "is not going to release his tax returns" https://t.co/l0htGgcvIy pic.twitter.com/5kGSpHf83K — ABC News (@ABC) 22 січня 2017 р.

Як пише видання, в січні, згідно з опитуванням Washington Post/ABC News, 74% американців, у тому числі 49% прихильників Трампа, хотіли б оприлюднення його декларації.

На своїй прес-конференції незадовго до інавгурації Трамп заявив журналістам, що "американців не цікавить" його декларація, тільки журналістам було не байдуже, тому що "він переміг".

В США немає закону, який вимагає від президента оприлюднювати декларацію, однак Трамп став першим президентом в історії, який був би настільки непрозорим щодо податків.

Він неодноразово заявляв, що "люди дуже мало дізнаються" з цього документа, але критики стверджують, що декларація показала б будь-які потенційні угоди з Росією, а також скільки податків він у дійсності заплатив.

Також Трампа критикували за можливе порушення ним конституційної заборони на отримання подарунків від іноземних лідерів, у зв’язку з його готельним бізнесом, де іноземці можуть переплачувати тисячі доларів за кімнату, в надії отримати прихильні відносини з новим президентом.

Видання зазначає, що перед виборами у новий готель Трампа навпроти Білого дому заселилася група іноземних лідерів, які зняли найдорожчі люкси.

Трамп замість того, щоб ліквідувати свої комерційні інвестиції і передати активи у сліпий траст, заявив, що передасть бізнес своїм старшим синам Дональду-молодшому та Еріку.

Стоси папок, які Трамп продемонстрував під час прес-конференції перед інавгурацією як доказ відходу від бізнесу, виявилися порожніми.