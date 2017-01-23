АТО: Бойовики обстріляли Піски зі 120-мм мінометів
Російсько-окупаційні війська зі 120-міліметрових мінометів обстрілювали Піски, також з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь по позиціях ЗСУ на всіх напрямках.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Так, на Маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали позиції ЗСУ в районі Талаківки, Лебединського, Мар’їнки, Гнутового, Павлополя, Чермалика, Широкиного та Водяного. По Мар’їнці, Новотроїцькому та Красногорівці вогонь вели снайпери.
На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Валуйське, Кримське, Новоолександрівку, Новозванівку та Станицю Луганську.
На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська застосовували 120-міліметрові міномети, обстрілюючи Піски. Тут же вогонь вів і снайпер. По Новгородському, Луганському, Авдіївці та Зайцевому стріляли з гранатометів та стрілецької зброї.
Загалом зафіксовано 41 обстріл.
Як повідомлялося, 22 січня станом на 18:00, у зоні проведення АТО з боку бойовиків було зафіксовано 24 обстріли, четверо військових ЗСУ зазнали поранень.
При цьому бойовики НЗФ "ЛНР" заявили, що розведення сил біля Станиці Луганської може відбутися 25 січня.
Обстріли з боку бойовиків не дають можливості реалізувати домовленості: через невиконання вимог угоди розведення сил та засобів біля Станиці кілька разів зривалося.
Черговою датою для спроби розвести сили та засоби біля Станиці бойовики "ЛНР" називали 23 січня.
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