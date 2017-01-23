На Трампа подадуть у суд, через платежі від іноземних урядів

Правники США готують позов проти Трампа, стверджуючи що він порушує конституційну заборону на отримання платежів від іноземних урядів.

Про це повідомляє BBC.

Група юристів і розслідувачів заявили, що Трамп отримує платежі від іноземних держав через гостей в своїх готелях і оренду своїх будівель.

Вони стверджують, що положення конституції США забороняє такі виплати.

Син Трампа Ерік заявив, що це "переслідування заради політичної вигоди".

Ерік Трамп, який є виконавчим віце-президентом Trump Organization, заявив , що компанія зробила більше, ніж закон вимагає , щоб уникнути правових ризиків, повідомляє New York Times.

Він сказав, що погодився жертвувати всі прибутки готелів, які надходять від іноземних урядових гостей в казну США.

Група "Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні" повідомили що подадуть позов до федерального суду Манхеттена в понеділок вранці.

"Ми не хотіли доходити до цього", - заявив виконавчий директор групи Ноа Букбайндер.

"У нас була надія, що президент Трамп вживе необхідних заходів, щоб не порушувати Конституцію, перш ніж він вступить на посаду. Ми були змушені звернутися до суду", - додав він.

Згідно з Конституцією США жоден федеральний чиновник не має права отримувати подарунки або "грошову винагороду" від іноземного уряду.

"Президент Трамп взяв собі за гасло "Америка перш за все", для того щоб ви думали, що він хотів би суворо дотримуватись пункту констиуції про винагороду від іноземців, оскільки вона була написана, щоб гарантувати, що наші урядовці думають про американців в першу чергу, а не про іноземні уряди", - сказав Букбайндер.

Адвокати Трампа стверджують, що стаття призначена тільки для запобігання отриманню вигоди федеральними чиновниками від іноземної держави, і не поширюється на платежі, такі як рахунки за номер в готелі.

Як повідомлялося, більш ніж 209 тисяч американців підписали петицію з вимогою до президента Трампа негайно опублікувати повну податкову декларацію, для того щоб переконати громадян у відсутності конфлікту інтересів. Однак радник Трампа Келліенн Конуей заявила, що він не збирається її оприлюднювати.

Замість того, щоб ліквідувати свої комерційні інвестиції і передати активи у сліпий траст, Трамп заявив, що передасть бізнес своїм старшим синам Дональду-молодшому та Еріку.

Стоси папок, які Трамп продемонстрував під час прес-конференції перед інавгурацією як доказ відходу від бізнесу, виявилися порожніми.