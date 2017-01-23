СК РФ продовжує лякати росіян "Правим сектором": порушено 5 справ

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Понеділок, 23 січня 2017, 08:29

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно п'ятьох громадян РФ за звинуваченням у причетності до діяльності забороненої в країні організації "Правий сектор".

Про це повідомила в понеділок виконувач обов'язків керівника управління взаємодії із засобами масової інформації відомства Світлана Петренко.

Порушено кримінальні справи щодо п'ятьох громадян Росії: Ігоря Чудінова, Геннадія Хамраєва, Георгія Стоцького, Романа Стригункова і Олександра Валова.

 
Олександр Валов
ск рф

У їхніх діях вбачають ознаки злочинів, передбачених ч. 1 і 2 ст. 282.2 КК РФ (керівництво діяльністю екстремістської організації і участь в ній).

СК РФ стверджує, що всі п'ятеро росіян "підтримують радикальні погляди, а також ідеї фашизму і націоналізму".

Відзначається, що вони в різний час покинули Росію і попрямували в Україну, де вступили до лав "Правого сектора".

Слідство інкримінує їм "пропаганду, систематичну участь в мітингах ході та інших суспільно-масових заходах цієї організації", а також "активну участь в каральних операціях проти мирного населення самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

У СК РФ обіцяють, що продовжать роботу зі встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності учасників організації "Правий сектор", незалежно від їх громадянства.

Як відомо, "Правий сектор" вважається в Росії екстремістською і забороненою організацією.

Українська правда

Теми: Правий сектор Росія
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Коментарі — 2
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IP: 193.238.98.---ramusus23.01.2017 10:44
shw-ve:
Пора вже порушити кримінальну справу стосовно слідчих забороненої в Україні фашистської, екстремістської організації "Слідчий комітет РФ"
І не тільки...ще й КДБ, партія Жириновського, ЄР
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IP: 194.44.228.---shw-ve23.01.2017 10:14
Пора вже порушити кримінальну справу стосовно слідчих забороненої в Україні фашистської, екстремістської організації "Слідчий комітет РФ"
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