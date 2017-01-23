Порошенко: Ми готові до рішучих дій для звільнення Сенцова й решти

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Понеділок, 23 січня 2017, 14:25

Україна рішуче налаштована на кроки щодо якнайшвидшого звільнення заручників, яких тримають у РФ та на окупованих територіях.

Про це заявив президент України Петро Порошенко, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас є серйозні наміри щодо якнайшвидшого звільнення українських, естонських та інших заручників, яких тримають у РФ та на окупованих територіях", - сказав він на прес-конференції в Таллінні в понеділок.

Президент зазначив, що ситуація із заручниками, яких тримають у РФ, дуже серйозна.

"На жаль, єдине - це консолідовані дії всього світу, як це відбувалося з Афанасьєвим, Солошенком та іншими, лише солідарні дії приводять до результату. Ми готові до рішучих і скоординованих дій, і стосовно українських громадян, зокрема Сущенка, Сенцова та інших, і стосовно громадян інших країн", - сказав Порошенко.

Він також нагадав, що кілька тижнів тому Україна в односторонньому порядку звільнила 15 осіб і очікувала відповідних дій із боку РФ.

"На жаль, із російського боку ми не дочекалися цього, і ми наголошуємо, що у нас є серйозні наміри продовжувати цю боротьбу", - наголосив Порошенко.

Як відомо, в інтерв'ю "Українській правді" Ірина Геращенко повідомила, що зі 111-ти українських полонених, які станом на початок січня українська сторона вказує у списках, бойовики підтверджують менше половини осіб.

Теми: Порошенко
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