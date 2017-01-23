Турчинов про "замах на Геращенка": політичний тероризм Росії

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Понеділок, 23 січня 2017, 14:56

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що російські спецслужби перейшли до нової фази гібридної війни в Україні – політичного тероризму.

Так він прокоментував спробу замаху на народного депутата Антона Геращенка, повідомляє прес-служба РНБО 23 січня.

"Попередня інформація дозволяє стверджувати, що замах був пов’язаний з його професійною діяльністю та викриттям росіян, причетних до злочинів на окупованій території України", – каже Турчинов.

Секретар РНБО додав, що "на жаль це не єдиний випадок терористичної діяльності організованої російськими спецслужбами на українській території, які розслідують працівники СБУ та Нацполіції".

За словами Турчинова, для організації терактів російські спецслужби створюють агентурну мережу з криміналітету та бойовиків, які воювали в російських гібридних військах на Донбасі.

Секретар РНБО стверджує, що російськими спецслужбами ставиться завдання перед створеною мережею терористичних груп – "ліквідація політичних, громадських діячів, представників ЗМІ з метою нагнітання страху, створення хаосу та дестабілізації ситуації в Україні, щоб зламати готовність українців чинити опір військовій агресії РФ".

За його словами, відповідальність за використання спецслужб для організації терористичної діяльності повністю несе політичне керівництво РФ.

Турчинов пообіцяв, що силовики будуть "жорстко припиняти будь-які дії, що загрожують життю українських громадян".

21 січня глава СБУ Василь Грицак повідомив, що Служба безпеки попередила у Києві замах на народного депутата, який планувалося здійснити за кураторства російських спецслужб.

За словами СБУ, виконавці замаху були затримані з приведеним у готовність саморобним вибуховим пристроєм поблизу житла нардепа. 

Згодом стало відомо, що нардеп, на якого планувався замах – представник "Народного фронту", радник глави МВС Антон Геращенко.

Сам Геращенко повідомив, що Шевченківський райсуд Києва заарештував двох підозрюваних у справі про замах на 2 місяці, без права внесення застави.

Аваков заявив, що попереджений СБУ замах на Геращенка є елементом ланцюга низки злочинів, що утворюють систему з центром поза межами України. 

Радник глави МВС Зорян Шкіряк зазначив, що почерк замовників ідентичний з плануванням і здійсненням теракту з вбивством одного з керівників "Української правди" Павла Шеремета, який загинув в результаті вибуху автомобіля 20 липня 2016 року.

Українська правда

Теми: СБУ МВС тероризм РНБО
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IP: 176.36.249.---Евгений Буравлев23.01.2017 15:20
Геращенко дуже не вдалий обєкт для "жертви". Якщо існує бажання привернути симпатії до "фронтовиків", то потрібні не тільки десятки можливих жертв, а і реальні. Інакше результату ніякого, адже задача надзвичайно складна.
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