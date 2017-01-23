Геращенко розповів, як у РФ націлили українців на підпали й убивства

На території Росії створено диверсійно-терористичний центр, який направляв громадян України, у тому числі бойовиків "ДНР" і колишніх ув'язнених, чинити злочини в Україні.

Про це 23 січня заявив депутат Антон Геращенко, близький до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, на організованій у прес-центрі МВС.

Зокрема, він пов'язав із дією цього центру вбивство майора рівненського СІЗО майора Івана Мамчура й підпал дверей квартири міського голови Херсона Володимира Ніколаєнка.

Також депутат заявив про 99,9% імовірності того, що цей "центр" причетний до вбивства журналіста Павла Шеремета минулого літа у Києві.

За словами Геращенко, кілер Мамчура регулярно переміщався з території України на територію Росії. Його особу встановили:

"Їм виявився громадянин С, 1965 року народження, уродженець Маріуполя. Раніше двічі судимий, у минулому працював у правоохоронних органах, який отримав великий строк і відбув його за участь у групі осіб у масштабних крадіжках".

"Ця людина була затримана в листопаді при перетині кордону з Росії в Україну. І дав свідчення", – сказав Геращенко й додав, що ту людину затримали на 3 місяці.

Депутат також розповів, як на українців нападали "розбійники, бандити, розбивали вікна, різали колеса, різали барсетку – людина перебувала в стані шоку"

"У результаті проведених слідчо-оперативних заходів було встановлено 15 осіб. Це бійці 15-ї так званої інтербригади "ДНР", яка була розгромлена українськими збройними силами в червні 2015 року в Мар'їнці", – заявив він.

"Коли їх почали допитувати, опинилися вони в СІЗО в місті Рівне – і, м'яко кажучи, зрозуміли, що поруч перебувають дуже патріотичні українські громадяни – вони захотіли співпрацювати зі слідством", – зазначив Геращенко.

За його словами, після розгрому цієї інтербригади членів терористичної організації вивезли в Підмосков'я й там їм як громадянам України запропонували повернутися на Батьківщину й "виконувати завдання з дестабілізації ситуації в країні, а саме крадіжки, грабежі, розбої".

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