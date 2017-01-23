Бойовики поранили на Донбасі українського військового – штаб

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Понеділок, 23 січня 2017, 18:51

Протягом 23 січня проросійські бойовики на Донбасі здійснили 22 обстріли.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО.

"На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів 120 та 82 міліметра неодноразово вели вогонь по Красногорівці. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Новотроїцьке, Широкине, Водяне, Лебединське", - сказано у повідомленні.

"На Луганському напрямку – з мінометів 82 міліметра окупанти вели вогонь по Троїцькому. З гранатометів та великокаліберних кулеметів – по Кримському, Новозванівці, Новоолександрівці", - повідомили у штабі АТО.

Вказується, що на Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по Авдіївці.

"По Пісках вогонь вів снайпер, а по Луганському БМП ворога", - повідомили у штабі.

Також повідомляється, що поранено одного українського військового.

Як відомо, за добу в зоні проведення антитерористичної операції поранення отримали 4 бійців.

Українська правда

Теми: Донбас АТО армія
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