На Харківщині податківця-начальника впіймали на хабарі

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Понеділок, 23 січня 2017, 19:30

Правоохоронці в Харківській області впіймали під час отримання хабара головного інспектора управління доходів і зборів з фізичних осіб однієї із податкових інспекцій в області.

Про це у понеділок повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

"Жінку затримали під час передачі їй другого грошового траншу – 8 тис. грн. Загальна сума неправомірної вигоди склала 20 тис грн.", - сказано у повідомленні.

"За попередніми даними за винагороду інспектор пообіцяла не проводити перевірок господарської діяльності, пов'язаної з вирощуванням та реалізацією сільськогосподарських культур, та не застосовувати штрафні санкції", - повідомили в ГПУ.

Вказується, що досудове розслідування проводиться прокуратурою області за статтею "одержання неправомірної вигоди службовою особою".

Українська правда

Теми: хабар ДФС
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