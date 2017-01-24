Порошенко нагородив 43 військових-учасників АТО

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Вівторок, 24 січня 2017, 00:25

Президент Петро Порошенко підписав Указ, яким нагородив військових-учасників антитерористичної операції на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба президента.

"За особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час бойових дій та при виконанні службових обов’язків нагородами відзначені 43 захисника – військовослужбовці Збройних Сил України та Національної гвардії України, а також двоє військових лікарів", - йдеться в повідомленні.

2 військовослужбовців були нагороджені орденами Богдана Хмельницького II ступеня, 7 - орденами Богдана Хмельницького III ступеня, 15 - орденами "За мужність" III ступеня, 2 - орденами Данила Галицького.

У підрозділах Нацгвардії орденом "За мужність" III ступеня відзначені 4 військових.

Ще 13 військових та нацгвардійців отримали медалі "За бездоганну службу" III ступеня, "Захиснику Вітчизни" та "За військову службу Україні".

Теми: Порошенко Збройні сили АТО
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