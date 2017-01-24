На Харківщині інспектор податкової попалася на хабарі

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Вівторок, 24 січня 2017, 02:43

Прокуратура Харківської області спільно з співробітниками СБУ під час отримання хабара затримали головного інспектора управління доходів та зборів з фізичних осіб однієї з податкових інспекцій в області.

Про це повідомляється на сайті прокуратури Харківської області.

"Жінку затримали "на гарячому" під час передачі їй другого грошового траншу - 8 тис. грн. Загальна сума неправомірної вигоди склала 20 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними за винагороду інспектор пообіцяла не проводити перевірок господарської діяльності, пов'язаної з вирощуванням і реалізацією сільськогосподарських культур, і не застосовувати штрафні санкції.

Досудове розслідування проводиться прокуратурою області за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зараз тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про оголошення підозри.

Теми: Харківська область прокуратура хабар
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