Тандіт: В полоні бойовиків 110 заручників, понад 3000 осіб звільнені

89 переглядів
0
Вівторок, 24 січня 2017, 03:26

На даний момент в полоні бойовиків на Донбасі знаходяться 110 заручників.

Про це заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт в ефірі каналу 112, передає "Радіо Свобода".

За його даними ще 490 українців вважаються зниклими без вісті в результаті агресії Росії на сході України.

Також на сьогодні знайдено і звільнено з полону майже 3 тисячі 100 осіб.

Крім того, Тандіт заявив, що публікація народним депутатом Надією Савченко власних списків заручників і зниклих без вести на даному етапі несе певний деструктив. За його словами, такі дії не допоможуть прискорити процеси звільнення або пошук зниклих.

При цьому він додав, що якщо у когось є можливість допомагати звільняти заручників, потрібно це робити, однак важливо при цьому не заважати спецслужбам.

Тандіт також запевнив, що СБУ не передавала Савченко ніяких списків.

"Списки, про які вона говорила, можливо, подавалися, але не нами, а представниками ОРДЛО", - додав він.

Як повідомлялося, 10 січня, нардеп Надія Савченко, яка вела переговори з представниками ОРДЛО, опублікувала списки полонених і зниклих безвісти.

Теми: полонені СБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко присвоїв Жемчугову звання Героя 22 січня 2017, 11:24
"Червоний Хрест" готує $60 мільйонів для України 19 січня 2017, 13:17
Скайп-конференцію з питань заручників перенесли – Оліфер 17 січня 2017, 21:58
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Мін'юсті заявили про саботаж з боку НАЗК
Замість Януковича в ГПУ приїде захист
В'їзди до Києва у вівторок можуть бути заблоковані — Нацполіція
Київ доповнить позов проти Росії у Міжнародному суді ООН
Усі новини
Гра, що стає життям

Хто такі українські косплеєри

Мінус 71°C

Як живе найхолодніше село у світі