Тандіт: В полоні бойовиків 110 заручників, понад 3000 осіб звільнені

На даний момент в полоні бойовиків на Донбасі знаходяться 110 заручників.

Про це заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт в ефірі каналу 112, передає "Радіо Свобода".

За його даними ще 490 українців вважаються зниклими без вісті в результаті агресії Росії на сході України.

Також на сьогодні знайдено і звільнено з полону майже 3 тисячі 100 осіб.

Крім того, Тандіт заявив, що публікація народним депутатом Надією Савченко власних списків заручників і зниклих без вести на даному етапі несе певний деструктив. За його словами, такі дії не допоможуть прискорити процеси звільнення або пошук зниклих.

При цьому він додав, що якщо у когось є можливість допомагати звільняти заручників, потрібно це робити, однак важливо при цьому не заважати спецслужбам.

Тандіт також запевнив, що СБУ не передавала Савченко ніяких списків.

"Списки, про які вона говорила, можливо, подавалися, але не нами, а представниками ОРДЛО", - додав він.

Як повідомлялося, 10 січня, нардеп Надія Савченко, яка вела переговори з представниками ОРДЛО, опублікувала списки полонених і зниклих безвісти.