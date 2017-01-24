Суд по продовженню арешта Сущенка відбудеться 25 січня - адвокат

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Вівторок, 24 січня 2017, 04:34

Суд по продовженню терміну утримання під вартою журналіста Романа Сущенко, який був незаконно заарештований в Москві, пройде 25 січня.

Про це в мікроблозі Twitter повідомив його адвокат Марк Фейгін.

"Суд по продовженню терміну утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка відбудеться 25 січня о 14.00 в Лефортовському районному суді", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що термін утримання Романа Сущенка під вартою закінчується 30 січня.

До засідання суду захист готує клопотання про заміну Сущенку запобіжного заходу на домашній арешт з місцеперебуванням у консульському готелі.

Як відомо, власного кореспондента "Укрінформу" у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня йому було пред'явлено обвинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву, у тому числі офіційно, заявивши, що вона не відповідає дійсності.

Термін тримання Сущенка під вартою був продовжений за рішенням Лефортовського суду до 30 січня 2017 року. 

Роман Сущенко працює в Українському національному інформаційному агентстві "Укрінформ" з 2002 року, а власним кореспондентом у Франції - з 2010 року.

Теми: Сущенко
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