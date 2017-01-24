У Кривому Розі СБУ вилучила посилку з боєприпасами і зброєю

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Вівторок, 24 січня 2017, 05:52

Співробітники СБУ спільно з поліцією затримали жителя міста Кривий Ріг під час отримання посилки зі зброєю і боєприпасами.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники встановили, що посилка була відправлена з селища Устимівка на Кіровоградщині.

"Правоохоронці вилучили з посилки пістолети "Макарова" та "ТТ" з набоями, три гранати РГД-5 і РГН та п’ять радіостанцій з базовою станцією до них", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" КК України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення відправника посилки.

Теми: СБУ
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